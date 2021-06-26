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Не очко обычно губит, а на "Эхе" "Туз"

Не очко обычно губит, а на "Эхе" "Туз"

Написано об этом достаточно много, есть и соответствующие решения суда, поэтому останавливаться на моральном облике нынешнего гражданина Израиля, который, похоже, искренне ненавидит и свою бывшую Родину, и Владимира Путина лично, я не буду.

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