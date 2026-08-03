Политика как он...
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Политика как она есть

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Geophysical Research Letters: глобальное потепление значительно ускорилось

Geophysical Research Letters: глобальное потепление значительно ускорилось

Ученые из Потсдамского института исследований воздействия изменения климата (PIK) в рамках новой исследовательской работы, результаты которой представлены в Geophysical Research Letters, выявили значительное ускорение глобального потепления примерно с 2015 года.

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