В Смоленск приедут звезды российской эстрады

Грандиозный концерт звезд состоится в центре Смоленска 8 августа. На площади Ленина выступят Александр Буйнов, Денис Майданов, Игорь Саруханов, Ольга Кормухина, Варвара, Ярослав Сумишевский, Сергей Волчков и другие.
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