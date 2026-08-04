Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленск приедут звезды российской эстрады

В Смоленск приедут звезды российской эстрады

Грандиозный концерт звезд состоится в центре Смоленска 8 августа. На площади Ленина выступят Александр Буйнов, Денис Майданов, Игорь Саруханов, Ольга Кормухина, Варвара, Ярослав Сумишевский, Сергей Волчков и другие.

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