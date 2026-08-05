Милонов оправдал депутата Ильтякова, назвавшего женщин неполноценными

Скандальная реплика депутата Александра Ильтякова, прозвучавшая в эфире курганского телеканала «Область 45», вызвала резонанс и потребовала комментария от его коллеги по думскому комитету по защите семьи Виталия Милонова.
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