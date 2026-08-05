Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Милонов оправдал депутата Ильтякова, назвавшего женщин неполноценными

Милонов оправдал депутата Ильтякова, назвавшего женщин неполноценными

Скандальная реплика депутата Александра Ильтякова, прозвучавшая в эфире курганского телеканала «Область 45», вызвала резонанс и потребовала комментария от его коллеги по думскому комитету по защите семьи Виталия Милонова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Вероника Великолепная
Милонова гнать в шею из комитета по защите семьи! Он и Ильтяков пара сапог.
Ответить
1 м.