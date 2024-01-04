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Мировое обозрение

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Итоги 2023 года: интернет-индустрия

Итоги 2023 года: интернет-индустрия

Продолжаем серию публикаций, посвящённых подведению итогов прошедшего года в различных областях IT. Сегодня в фокусе нашего внимания — то, что произошло в глобальной сети и смежных сферах телекоммуникационной отрасли.

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