Итоги 2023 года: интернет-индустрия

Продолжаем серию публикаций, посвящённых подведению итогов прошедшего года в различных областях IT. Сегодня в фокусе нашего внимания — то, что произошло в глобальной сети и смежных сферах телекоммуникационной отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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