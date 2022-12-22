РИА Новый день

190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Кого пиндосы за лохов держат? Их операторы будут сидеть на дежурстве, без вариантов, кто в здравом уме доверит управл...СМИ: Пентагон буд...
  • Владимир Афанасьев
    никаких переговоров, договоров, до полной капитуляции окраины, а украины такого государства не было и не будет.  Из у...Россия отказалась...
  • tsan tsan
    Нужно, что  бы после каждого такого происшествия проводился большой рейд по проверке соблюдения миграционного законод...Гастарбайтер с но...

Киевские власти не будут централизовано эвакуировать украинцев случае «блэкаута»

Киевские власти не будут централизовано эвакуировать украинцев случае «блэкаута»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае блэкаута власти страны не планируют заниматься централизованной эвакуацией жителей крупных городов в сельскую местность, – сообщает в четверг, 22 декабря, агентство Интерфакс-Украина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх