Киевские власти не будут централизовано эвакуировать украинцев случае «блэкаута»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае блэкаута власти страны не планируют заниматься централизованной эвакуацией жителей крупных городов в сельскую местность, – сообщает в четверг, 22 декабря, агентство Интерфакс-Украина.