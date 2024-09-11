Шольц: необходима новая конференция по Украине с участием России

Необходима новая конференция по урегулированию конфликта на Украине с участием Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал в Бундестаге руководитель правительства Германии Олаф Шольц, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии