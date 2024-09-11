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Шольц: необходима новая конференция по Украине с участием России

Шольц: необходима новая конференция по Украине с участием России

Необходима новая конференция по урегулированию конфликта на Украине с участием Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал в Бундестаге руководитель правительства Германии Олаф Шольц, информирует ТАСС.

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