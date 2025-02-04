Героин, трансгендерная опера*, «Аль-Каида»**: самые «нелепые» траты американского USAID

Белый дом опубликовал список самых «нелепых» трат Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации и пересмотра размеров иностранной помощи, включая поддержку террористических организаций.
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