Говорят, от смешанных союзов рождаются самые красивые дети. А еще рожденные в межнациональных браках отличаются гибким умом, разнообразными талантами и особой стойкостью, ведь берут от каждого родителя только самое лучшее.
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