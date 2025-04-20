Борзые — охотничьи собаки обладают очень хорошим зрением

Грейхаунды, известные как охотничьи псы, отличаются превосходным зрением. Однако, даже несмотря на это, конкретная собака этой породы может не замечать кошку вблизи, если та наблюдает за ней из-за ограды.
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