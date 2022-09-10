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Raiffeisen Bank может покинуть Россию

Raiffeisen Bank может покинуть Россию

Raiffeisen Bank рассматривает возможность ухода из России. По сообщению «Прайм» со ссылкой на пресс-службу RBI, Raiffeisen Bank рассматривает такой вариант В данный момент банк изучает всё возможные варианты для своей дочерней организации в России.

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