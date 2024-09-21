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Картаполов сообщил о правилах осеннего призыва 2024 года

Картаполов сообщил о правилах осеннего призыва 2024 года

В 2024 году осенний призыв в ВС РФ начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Он будет проведен по старым правилам, сообщил бывший замминистра обороны, действующий председатель комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов.

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