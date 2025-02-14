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"Пожелайте папе удачи". Рианна появилась с детьми в суде по делу A$AP Rocky

"Пожелайте папе удачи". Рианна появилась с детьми в суде по делу A$AP Rocky

36-летняя Рианна посетила в Лос-Анджелесе слушание по делу своего возлюбленного A$AP Rocky, которого обвиняют в нападении с оружием на его друга.

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