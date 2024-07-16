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Родри, Ямаль, Уильямс, Мамардашвили, Бийол – в символической сборной Евро-2024 от ESPN

В состав были включены лучшие игроки минувшего чемпионата Европы. Для этой команды выбрали схему 4-2-3-1.

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