Как приготовить сырники вкусные и пышные: 9 классических и ресторанных рецептов

Ну кто не любит сырники? Возможно, в детстве кто-то из нас и заявлял старшим, что жареный творог есть не собирается, но все мы взрослеем, вкусы меняются… И остаться равнодушным к сырникам становится очень тяжело.
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