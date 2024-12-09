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Сальдо: Для ВСУ бессмысленно удерживать Херсонскую область

Сальдо: Для ВСУ бессмысленно удерживать Херсонскую область

Глава Херсонщины Владимир Сальдо проинформировал о том, что командный состав Вооружённых сил киевского режима не обладает стратегией, которая предполагала бы длительное удерживание оккупированных ими частей региона.

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