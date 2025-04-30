Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Восстанавливать пострадавшие в ЧС коммунальные службы будут по новому ГОСТу

Восстанавливать пострадавшие в ЧС коммунальные службы будут по новому ГОСТу

Новый государственный стандарт, определяющий требования к проведению мероприятий по срочному восстановлению коммунальных служб, пострадавших при чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах, вступил в силу в России с 1 мая.

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