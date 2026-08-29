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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В новом контракте Макара с «Колорадо» есть полный запрет на перемещения на все 8 лет. Подписные бонусы – 127,6 млн долларов из общей суммы в 163,2 млн

27-летний канадский защитник Кэйл Макар подписал с « Колорадо » новое соглашение на 8 лет и 163,2 миллиона долларов.

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