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Аргументы и Факты

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Суд арестовал раритетный автомобиль экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Суд арестовал раритетный автомобиль экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Суд арестовал раритетный автомобиль бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА Новости со ссылкой на данные из регистрационных документов.

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