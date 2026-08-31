Охотники подверглись нападению на границе Камчатки и Чукотки из-за медвежат

Медведица напала на двух охотников на границе Камчатки с Чукоткой, поскольку была с медвежатами, сообщил начальник управления федерального государственного контроля (надзора) министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Всеволод Воропанов.
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