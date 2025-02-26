ВСУ готовятся к обороне Покровска и Мирнограда: свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

На фронте остаётся напряжённая ситуация. Наша армия старается наступать по всем направлениям.На Покровско-Мирноградском направлении продолжаются ожесточенные бои, где войска России добились тактических успехов, но встречают ожесточенное сопротивление со стороны ВСУ.