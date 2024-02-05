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Депутат Рады Железняк: сделка в сенате США по Украине застрянет до конца февраля

Депутат Рады Железняк: сделка в сенате США по Украине застрянет до конца февраля

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что сделка в американском сенате по предоставлению Украине помощи в размере $60 млрд "застрянет" на уровне палаты представителей по крайней мере до конца февраля.

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