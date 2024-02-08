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Урок для Китая: Литва взялась лично защищать Тайвань – послала своих ребят

Урок для Китая: Литва взялась лично защищать Тайвань – послала своих ребят

Вчера 7,5K прочитали Китай просчитался, создал себе мощнейшего геополитического соперника, который уже отправляет свои силы в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять амбициям Пекина, и всё это мы говорим про (барабанная дробь!)… Литву! Вы не поверите, но Литва отправила свои вооружённые силы (есть такие) в Индо-Тихоокеанский регион для решения задач национальной обороны.

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