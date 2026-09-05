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ТАСС

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В ФРГ почтили память советских военнопленных, погибших во Второй мировой войне

В ФРГ почтили память советских военнопленных, погибших во Второй мировой войне

ХЕМЕР /Германия/, 5 сентября. /ТАСС/. Траурные мероприятия, приуроченные к 81-летию окончания Второй мировой войны, состоялись на советских воинских кладбищах в городе Хемер (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

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