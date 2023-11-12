Каких-то два триллиона евро!

Европа могла бы отказаться от ископаемого топлива и создать самодостаточный энергетический сектор, потратив около 2 триллионов евро (2,1 триллиона долларов) на солнечную, ветровую и другие регенеративные источники к 2040 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии