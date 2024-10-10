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С Днём каши!

С Днём каши!

С этого сытного, вкусного и питательного блюда идеально начинать свой день — особенно, если он обещает быть активным Собрали для вас несколько оригинальных рецептов каш, которые точно стоит приготовить осенью Ночная овсянка с йогуртом Пшенная каша с тыквой на молоке Рисово-пшенная каша Сливочная каша из бурого риса с яблоком и корицей А какая у вас любимая каша? .

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