С Днём каши!

С этого сытного, вкусного и питательного блюда идеально начинать свой день — особенно, если он обещает быть активным Собрали для вас несколько оригинальных рецептов каш, которые точно стоит приготовить осенью Ночная овсянка с йогуртом Пшенная каша с тыквой на молоке Рисово-пшенная каша Сливочная каша из бурого риса с яблоком и корицей А какая у вас любимая каша? .