globallookpress/Komsomolskaya Pravda Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал требования киевского режима вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит официальной Москве.
globallookpress/Komsomolskaya Pravda Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал требования киевского режима вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит официальной Москве.
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