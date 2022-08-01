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Володин заявил, что киевский режим «все профукал и разворовал»

Володин заявил, что киевский режим «все профукал и разворовал»

globallookpress/Komsomolskaya Pravda Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал требования киевского режима вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит официальной Москве.

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