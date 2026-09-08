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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иоланда Чен: «С прыжками у Трусовой все прекрасно. Если подтянет все остальное – будет не то что конкурентоспособна, а сможет спокойно выигрывать»

Комментатор и бывшая легкоатлетка  Иоланда Чен  считает, что фигуристка Александра Трусова  сможет бороться за победы на соревнованиях.

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