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Царьград

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Минздрав закупил 56 млн доз вакцин от гриппа для регионов России

Минздрав закупил 56 млн доз вакцин от гриппа для регионов России

Минздрав России сообщил о поставках более 56 млн доз вакцин от гриппа в регионы. Доставка должна завершиться до зимы 2026-2027 гг.

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