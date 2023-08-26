ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Война 1812 велась от начала до конца по плану Барклая-де-Толли. Александров Виктор Константинович.Собянин предложил...
  • Миша Потапов
    Лучше бы помогла с введением СМЕРШ.Собянин: Столица ...

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

На месте работают экстренные службы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил жителям столицы, что в субботу, 26 августа, в Московской области силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел к Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх