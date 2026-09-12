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Журнал «Профиль»

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О подготовке Украины к новому раунду переговоров в октябре сообщил глава офиса Зеленского

Рассматривается именно трехсторонний формат с участием Украины, России и США, сообщил Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) журналистам на полях конференции YES Annual Meeting 2026.

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