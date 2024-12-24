70 новых тракторов выйдут на уборку снега в Челябинске

Специализированные машины предназначены для уборки дворов, внутриквартальных проездов и тротуаров.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил деньги из бюджета для приобретения техники, которая будет использоваться в южноуральской столице для расчистки внутриквартальных дорог, подъездов к контейнерным площадкам, а также для уборки скверов и парков.
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