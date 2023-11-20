Песков: Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной Таким образом Песков прокомментировал прошедшие в Аргентине выборы, по итогам которых новым лидером страны стал Хавьер Милей.
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