Песков: Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной Таким образом Песков прокомментировал прошедшие в Аргентине выборы, по итогам которых новым лидером страны стал Хавьер Милей.