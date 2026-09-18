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Невеста

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Моя тетрадка расходов открыла мне глаза на тринадцать лет брака

Моя тетрадка расходов открыла мне глаза на тринадцать лет брака

Есть вещи, которые начинаются почти незаметно — с оторванной подошвы, с чужой фразы, брошенной вскользь, с мелкого обмана, который сначала кажется случайностью.

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