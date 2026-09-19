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Как правильно опрессовать систему отопления воздухом зимой без воды и тепла в Казахстане

Как правильно опрессовать систему отопления воздухом зимой без воды и тепла в Казахстане

Опрессовка системы отопления — это важный этап проверки герметичности трубопроводов и оборудования, который позволяет выявить скрытые утечки и слабые места ещё до запуска отопления.

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