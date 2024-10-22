Zotac не показывала никакой RTX 5090 — радость на заводе была вызвана запуском RTX 407...

Zotac не показывала никакой RTX 5090 — радость на заводе была вызвана запуском RTX 4070 Ti SuperВчера по сети разлетелась информация о том, что на заводе Zotac была успешно запущена новенькая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 в кастомном исполнении компании.
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