Zotac не показывала никакой RTX 5090 — радость на заводе была вызвана запуском RTX 407...

Zotac не показывала никакой RTX 5090 — радость на заводе была вызвана запуском RTX 4070 Ti SuperВчера по сети разлетелась информация о том, что на заводе Zotac была успешно запущена новенькая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 в кастомном исполнении компании.