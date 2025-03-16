Вчера прочитал статью Лохматого о пленном украинском солдате. Сейчас я так понимаю и по ТВ будут разгоняться подобные нарративы.
Что дальше?
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ВМ
Владимир Моргунов
При власти Гитлера, все немцы в угаре вскидывали правую руку в нацитстком приветствии фюрреру, а когда мы их начали громить-приуныли. Не видать 10-15 русских рабов и землицы в черноземье. И стали "признавать" ошибки.. Ровно и здесь в Усраине будет тоже самое. Разбираться персонально с каждым хохлом !!! И давать правовые оценки. Вторую ветку БАМа строить некому ??
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