Что дальше?

ВМ

Владимир Моргунов

При власти Гитлера, все немцы в угаре вскидывали правую руку в нацитстком приветствии фюрреру, а когда мы их начали громить-приуныли. Не видать 10-15 русских рабов и землицы в черноземье. И стали "признавать" ошибки.. Ровно и здесь в Усраине будет тоже самое. Разбираться персонально с каждым хохлом !!! И давать правовые оценки. Вторую ветку БАМа строить некому ??