Театр абсурда
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Театр абсурда

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Что дальше?

Вчера прочитал статью Лохматого о пленном украинском солдате. Сейчас я так понимаю и по ТВ будут разгоняться подобные нарративы.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
При власти Гитлера, все немцы в угаре вскидывали правую руку в нацитстком приветствии фюрреру, а когда мы их начали громить-приуныли. Не видать 10-15 русских рабов и землицы в черноземье. И стали &quot;признавать&quot; ошибки.. Ровно и здесь в Усраине будет тоже самое. Разбираться персонально с каждым хохлом !!! И давать правовые оценки. Вторую ветку БАМа строить некому ??
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