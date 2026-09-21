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«А вас не смущает, что он младше?»: 7 пар, где жена старше мужа на 10–18 лет

«А вас не смущает, что он младше?»: 7 пар, где жена старше мужа на 10–18 лет

Когда мужчина старше — это никого не удивляет. Другое дело, если старше женщина: тут же появляются разговоры про «неравный брак», прогнозы, сколько протянут, и вопросы, которые почему-то задают именно ей.

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