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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Возле Греции затонуло судно под флагом Коморских островов. Которое везло неизвестно что, неизвестно куда

Возле Греции затонуло судно под флагом Коморских островов. Которое везло неизвестно что, неизвестно куда

История прямо для голливудского фильма. Хоть сценарий пиши. Потому что вроде как всё просто - ну, затонул сухогруз, ну, бывает, но в этой истории так много всего загадочного, так много вопросов без ответов, что не могу не поделиться с вами, дорогие читатели.

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