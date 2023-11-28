Возле Греции затонуло судно под флагом Коморских островов. Которое везло неизвестно что, неизвестно куда

История прямо для голливудского фильма. Хоть сценарий пиши. Потому что вроде как всё просто - ну, затонул сухогруз, ну, бывает, но в этой истории так много всего загадочного, так много вопросов без ответов, что не могу не поделиться с вами, дорогие читатели.
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