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Царьград

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Рекорд: «Роскосмос» собрал 12 тысяч заявок в отряд космонавтов

Рекорд: «Роскосмос» собрал 12 тысяч заявок в отряд космонавтов

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов объявил о рекордном числе заявок в отряд космонавтов — 12 тысяч.

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