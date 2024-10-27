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Zero Hedge

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Zelensky Outraged Over UN Chief Getting Chummy With Putin At BRICS

Zelensky Outraged Over UN Chief Getting Chummy With Putin At BRICS

Zelensky Outraged Over UN Chief Getting Chummy With Putin At BRICS Ukraine is seething over the fact that United Nations Secretary-General Antonio Guterres was in Kazan, Russia this week for the major BRICS summit, where he was seen getting chummy with leaders like Presidents Vladimir Putin and Alexander Lukashenko.

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