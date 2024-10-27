Zelensky Outraged Over UN Chief Getting Chummy With Putin At BRICS Ukraine is seething over the fact that United Nations Secretary-General Antonio Guterres was in Kazan, Russia this week for the major BRICS summit, where he was seen getting chummy with leaders like Presidents Vladimir Putin and Alexander Lukashenko.
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