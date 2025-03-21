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Вершинин: западники ведут "крестовый поход" против России в Генассамблее ООН

Вершинин: западники ведут "крестовый поход" против России в Генассамблее ООН

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Западные покровители украинской стороны беззастенчиво используют механизмы давления для получения голосов страны – членов ООН в пользу собственных резолюций, которые после этого выдаются за якобы "коллективную волю цивилизованного мира".

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