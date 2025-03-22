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Прощание с легендой: где и когда простятся с Ларисой Голубкиной

Прощание с легендой: где и когда простятся с Ларисой Голубкиной

Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет 25 марта в театре Российской армии в Москве. В Центральном академическом театре Российской армии 25 марта 2025 года пройдет официальное прощание с Народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной.

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