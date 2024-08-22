В Москве установят мемориальные доски героям Советского Союза и России — Собянин

Памятные доски появятся до конца 2024 года В Москве до конца текущего года установят мемориальные доски в честь Героев Советского Союза Алексея Прохоровича Волошина, Александра Николаевича Медведева, Ивана Константиновича Палилова, Николая Ивановича Сечкина и Героя Российской Федерации Татьяны Николаевны Сумароковой.