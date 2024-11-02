🔥 В Крыму на пожаре пострадал 68-летний мужчина В Бахчисарайском районе загорелась крыша у двухэтажного здания.
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🔥 В Крыму на пожаре пострадал 68-летний мужчина В Бахчисарайском районе загорелась крыша у двухэтажного здания.