«Почему я не успел?” – Андрей Малахов жалеет, что не выполнил последнюю просьбу своей соседки

Андрей Малахов. Фото: cybersport.metaratings.ruАндрей Малахов, известный ведущий, который ежедневно ведет свое авторское шоу на канале “Россия 1”, обычно обсуждает чужие истории, редко касаясь своей личной жизни.
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