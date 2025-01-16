Украина следующая: миротворчество Трампа по Газе названо капитуляцией Израиля

После заключения сделки между Израилем и ХАМАС, в секторе Газа начались праздничные гуляния. А избранный президент США Дональд Трамп примеряет лавровый венок победителя и спасителя-миротворца, грозится повторить успех на Украине.
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