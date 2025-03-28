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«Планета алкоголиков» переходит в Овен: миллионы людей рискуют поддаться соблазнам

«Планета алкоголиков» переходит в Овен: миллионы людей рискуют поддаться соблазнам

Непростой период наступит в апреле.Конец марта и апрель окажутся непростыми в астрологическом плане. 29 марта произойдёт солнечное затмение, а 31 марта Нептун перейдёт в знак Овна — это случается раз в 15 лет.

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