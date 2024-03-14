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Суд в Петербурге арестовал членов группировки РДК за подготовку терактов

Суд в Петербурге арестовал членов группировки РДК за подготовку терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста предполагаемым членам террористической группировки "Русский добровольческий корпус" (РДК) Ринату Ильину, Никите Красильникову и Артему Щербакову, которых подозревают в участии в террористической деятельности.

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