Суд в Петербурге арестовал членов группировки РДК за подготовку терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста предполагаемым членам террористической группировки "Русский добровольческий корпус" (РДК) Ринату Ильину, Никите Красильникову и Артему Щербакову, которых подозревают в участии в террористической деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии