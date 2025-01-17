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Педагогические направления вошли в число основных в приемной кампании 2024 года

Педагогические направления вошли в число основных в приемной кампании 2024 года

Педагогические направления вошли в число самых популярных в приемной кампании вузов 2024 года. Об этом следует из 14-го мониторинга качества приема на бюджетные и платные места российских вузов, который провел Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

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